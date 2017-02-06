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Курган

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Публикации за 06.02.17

В Зауралье нашли «незамерзайку» с метанолом

В Зауралье нашли «незамерзайку» с метанолом

В автокомлексе «Луч», который расположен вдоль автодороги «Курган-Половинное» в Кетовском районе продавалось средство для мытья автомобилей с десятикратно завышенным содержанием метанола. Ядовитую жидкость обнаружили сотрудники Управления Роспотребнадзора региона в рамках проведенной проверки. Как сообщают в пресс-службе ведомства, исследованиям подверглось средство для мытья автомобиля при низких температурах воздуха «АРКТИК-АЙС» -30°С, срок годности до 07.2017 года. Изготовитель – ООО «Вертикаль» г. Владимир, 600001, ул. Студеная Гора, д.36А.

Согласно протоколу исследований, которые проводил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в отобранном образце обнаружено содержание метанола 0,5%, что в 10 раз превышает гигиенические нормативы.

Таким образом, указанное средство не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

В итоге продукция в объеме 200 литров изъята из реализации, а материалы проверки переданы в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

Кроме того, в реализации выявлена стеклоомывающая жидкость «Вертикаль» того же производителя, которая согласно протоколу лабораторных исследований не соответствует требованиям по маркировке, содержит недостоверные и неполные сведения о продукции.

Проверки предприятий, осуществляющих реализацию спиртосодержащей продукции, будут продолжены, добавляет источник.

Курган, Марина Шашкова

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