Замгубернатора Зауралья проверил степень готовности жилкомплекса «Аврора»

Публикации за 06.02.17

В пятницу, 3 февраля, вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев побывал на стройплощадке жилого комплекса «Аврора» ООО «СМУ КПД» и проконтролировал готовность объекта к введению в эксплуатацию. Вместе с ним на стройку отправились председатель Комитета по архитектуре и строительству Юрий Выродов, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, а также генеральный директор предприятия-застройщика Павел Жданов.

В ходе проверки Виктор Сухнев осмотрел подъезды и квартиры дома, проверил работоспособность лифтов. По оценке экспертов, в настоящее время в «Авроре» устранены все замечания, запущено отопление в подъезды и подвалы. После подписания акта приема-передачи дома будет подано тепло в квартиры.

«Степень готовности «Авроры» полная, все замечания по инженерным коммуникациям сняты. Подписаны документы «Госстройнадзора» об отсутствии замечаний и по «Снегирям», – прокомментировал по итогам рейда Виктор Сухнев. – Можно сказать, что у нас полная строительная готовность на трех объектах. Полагаю, что на следующей неделе могут быть подписаны окончательные документы о вводе дома в жилом комплексе «Аврора» и домов 1А и 1Б в комплексе «Снегири»».

Говоря о других домах комплексов «Снегири» и «Апельсин», Виктор Сухнев отметил, что на объектах «Госстройнадзора» выявил замечания, но они однотипные и должны быть устранены. Он добавил также, что задача – сдать все дома в первом квартале года.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что сейчас отрабатывается новый график производства работ по завершению строительства 15-го коллектора. Ожидается, что он будет готов уже сегодня.

Курган, Марина Шашкова

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