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Курган

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Публикации за 06.02.17

В Зауралье пожарный поджег хозпостройку и вернулся, чтобы ее потушить

В Зауралье пожарный поджег хозпостройку и вернулся, чтобы ее потушить

В Кетовском районе в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника муниципального пожарного поста, который, по версии следствия, умышленно поджег хозяйственные постройки. Таким образом он хотел помочь своему другу.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, 24-летний пожарный обвиняется в совершении преступления по статье «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По версии следствия, вечером 11 декабря 2016 года молодой человек, желая помочь своему другу «выбить» деньги из должника, проник в помещение хозяйственной постройки, принадлежащей матери виновника финансового спора, и поджег здание при помощи зажигалки. Убедившись, что домик загорелся, он скрылся с места преступления, создав тем самым угрозу распространения огня и причинения вреда людям, проживающим по соседству. В результате преступных действий молодого пожарного огнем были уничтожены хозяйственная постройка и находившееся внутри имуществ. Потерпевшей был причинен значительный ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей. Примечательно, что вскоре обвиняемый вновь появился на месте преступления. На этот раз он уже выполнял свои прямые обязанности: тушил постройку.

Добавим, что в настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае признания виновным ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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