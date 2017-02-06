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Курган

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Публикации за 06.02.17

В Кургане школьники до конца недели останутся дома

В Кургане школьники до конца недели останутся дома

Карантин в образовательных учреждениях Кургана продлили до 10 февраля. Такое решение было принято на очередном заседании Штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Курганской области. Как сообщают в Управлении Роспотербнадзора региона, во всех возрастных группах ситуация остается эпидемической.

Согласно статистики, на прошлой неделе в области зарегистрировано 14014 случаев ОРВИ, 32 случая гриппа А(H3N2) и один случай гриппа типа В. Благодаря введенным ограничительным мероприятиям, в возрастной группе 7-14 лет отмечается снижение заболеваемости на 8,1%, а доля учащихся среди заболевших лиц составляет 34,5%, что на 3% меньше, чем на прошлой неделе. В 15 районах и городских округах пороговый уровень заболеваемости превышен более чем на 20%.

В Кургане на прошлой неделе зарегистрировано 7497 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа. Темп снижения за неделю составил 6,3%, школьники стали болеть на 27% реже.

Добавим, что на прошедшей неделе были полностью закрыты 55 школ в Кургане, 17 школ в Шадринске, 32 школы в 17 районах области. Полностью закрыты 20 дошкольных образовательных учреждений в 12 районах области и Шадринске. Частично закрыты 135 классов в 42 школах 19 районов области.

Всего в эпидсезон 2016-2017 годов в регионе зарегистрировано 111 случаев гриппа. У 77 заболевших выявлен вирус гриппа типа А(H3N2), у одного – грипп типа В.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.02.17

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