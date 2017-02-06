Банда сотовых мошенников из Кургана «увела» у жителей страны 630 тысяч рублей

Публикации за 06.02.17

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в сотовом мошенничестве. Всего на счету группы 37 преступлений.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, указанные лица создали на территории города устойчивую организованную группу, целью которой было хищение денег граждан путем так называемого сотового мошенничества.

Согласно разработанной преступной схеме, курганцы рассылали смс-сообщения на абонентские номера операторов сотовой связи различных регионов России. В смсках говорилось о том, что действие банковских карт абонентов приостановлено. Чтобы уточнить информацию, предлагалось перезвонить на указанный номер. Если «клиент» перезванивал, мошенники, представившись работниками банка, сообщали заведомо ложные сведения о блокировке карты, мотивируя это действиями злоумышленников. После «банкиры» вынуждали владельца сообщить все реквизиты, необходимые для безналичного перевода денег на счета банковских карт, находящихся в распоряжении членов организованной группы.

В результате умышленных преступных действий участникам организованной группы в период с февраля по июль 2016 года им удалось похитить у 27 граждан России более 630 000 рублей. Однако 10 человек им обмануть не удалось, поскольку потерпевшие заподозрили преступный характер действий обвиняемых.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Курганский городской с уд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.02.17

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