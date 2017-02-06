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Курган

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Публикации за 06.02.17

Директора курганского завода оштрафовали на 300 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам

Директора курганского завода оштрафовали на 300 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам

Решением суда гендиректор ООО «Курганский завод нестандартного оборудования» оштрафован на 300 тысяч рублей за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, генеральный директор завода признан виновным в совершении преступления по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата свыше двух месяцев заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда из корыстной заинтересованности».

Как было установлено в суде, руководитель организации с октября 2014 года по май 2015 года умышленно не выплачивал заработную плату в полном объеме свыше двух месяцев, а также выплачивал зарплату в размере ниже установленного МРОТ 34 работникам предприятия. При этом он дал распоряжение о перечислении ему более 12,5 миллионов рублей во исполнение обязательств, возникших у предприятия перед обвиняемым в силу гражданско-правовых отношений.

В результате перед работниками предприятия в указанный период возникла задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млн. рублей. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, пояснив, что предъявленное обвинение ему не понятно.

Приговором суда он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

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