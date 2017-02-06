Экс-губернатор Зауралья Богомолов стал Почетным гражданином Курганской области

Публикации за 06.02.17

Бывшему губернатору Зауралья Олегу Богомолову присвоено звание Почетного гражданина Курганской области. По мнению присутствующих на официальной церемонии в честь 74-летия региона журналистов, это событие стало едва ли не ключевым на празднике.

Высшую награду региона Олегу Богомолову, который ныне является советником председателя правления «Россельхозбанка», вручил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Звания Почетный гражданин Богомолов удостоен за выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы региона.

Для справки: Олег Алексеевич Богомолов был избран главой администрации Курганской области в декабре 1996 года. С марта 2000 года являлся губернатором Курганской области. После переизбирался в 2004 году, а в 2009 году по представлению Президента РФ кандидатура Богомолова была утверждена областной Думой для наделения его полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ на очередной срок. 14 февраля 2014 года Указом Президента России «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Курганской области» Олег Богомолов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.

Фото с сайта «Лица Зауралья»

Курган, Марина Шашкова

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