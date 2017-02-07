Выдающимся зауральцам вручат премию «Цвет России»

Публикации за 07.02.17

В Курганской области дан старт голосованию за номинантов юбилейной – десятой – региональной общественной премии «Цвет России» («Персона года»). Проект организован силами редакции журнала «Очевидец», волонтерами и гражданскими активистами. Одна из его главных целей – выявление граждан, наиболее ярко проявивших себя в течение года в деле служения общественным, политическим, государственным интересам региона и страны.

В этом году проект поддержал губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

«Для меня как губернатора такие проекты очень ценны тем, что воплощают в жизнь идею единства общества, бизнеса и власти. Это три кита, на которых базируется гражданское общество России. Прекрасно, что данный общественный проект реализуется, главным образом, силами независимого СМИ – «ОчевидецМедиа». Как подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, независимые СМИ в регионах – «это реальный инструмент улучшения жизни в стране и это реальный способ строительства подлинно демократического государства в России»», – в частности, говорится в приветственном адресе, направленном организаторам проекта.

Церемония подведения итогов состоится в середине февраля. Как признается Юлия Васильева, идейный вдохновитель и организатор премии, участников ждет настоящий праздник: оркестр, цветы, сюрпризы и подарки.

Добавим, что всего в проекте заявлена 21 номинация. В их числе: «Молодые профессионалы», «Промышленник года», «Люди земли», «Команда года», «Гражданский подвиг» и другие. На победу в них претендуют более 100 жителей региона, внесших вклад в развитие Курганской области.

Фото с сайта проекта «Цвет России»

Курган, Марина Шашкова

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