В Зауралье откроется «Площадь влюбленных»

В городе Шумиха 14 февраля пройдет праздник, приуроченный ко Дню всех влюбленных. На несколько часов центральная площадь города поменяет название на «Площадь влюбленных» и станет местом действия яркой праздничной программы.
Как отмечают организаторы, дата выбрана не случайно, ведь 14 февраля отмечается День всех влюбленных.
«Площадь влюбленных» откроется в 17-00 на Центральной площади в Шумихе. На 18 часов запланировано начало шоу-программы, а на 20 часов – праздничный фейерверк.
На «Площади влюбленных» установят различные фотозоны, световые фигуры, арку для влюбленных. Настроение гостей будут поддерживать ростовые куклы, откроются ярмарочные ряды. Также всех влюбленных ждут призы и подарки.
Добавим, что праздник организован по инициативе газеты «Наша Шумиха» при поддержке администраций города и района, Отдела культуры, партнеров и спонсоров.
Фото: el-ab.ru
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