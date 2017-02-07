В Зауралье откроется «Площадь влюбленных»

Публикации за 07.02.17

В городе Шумиха 14 февраля пройдет праздник, приуроченный ко Дню всех влюбленных. На несколько часов центральная площадь города поменяет название на «Площадь влюбленных» и станет местом действия яркой праздничной программы.

Как отмечают организаторы, дата выбрана не случайно, ведь 14 февраля отмечается День всех влюбленных.

«Площадь влюбленных» откроется в 17-00 на Центральной площади в Шумихе. На 18 часов запланировано начало шоу-программы, а на 20 часов – праздничный фейерверк.

На «Площади влюбленных» установят различные фотозоны, световые фигуры, арку для влюбленных. Настроение гостей будут поддерживать ростовые куклы, откроются ярмарочные ряды. Также всех влюбленных ждут призы и подарки.

Добавим, что праздник организован по инициативе газеты «Наша Шумиха» при поддержке администраций города и района, Отдела культуры, партнеров и спонсоров.

Фото: el-ab.ru

Курган, Марина Шашкова

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