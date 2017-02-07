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Курган

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Публикации за 07.02.17

Жительница Зауралья «подключила опции» за 2 млн рублей

Жительница Зауралья «подключила опции» за 2 млн рублей

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег с банковской карты жительницы Шадринска. Со счетов женщины мошенникам удалось похитить около 2 млн рублей.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, жительница города сама передала злоумышленникам доступ к своим счетам. Так, во время переписки в одной из социальных сетей она сообщила своей знакомой номер банковской карты и пароль для подключения услуг. Однако вместо получения ожидаемой опции она потеряла 2 млн рублей, которые находились на пяти счетах, открытых на ее имя.

Уже после полицейским удалось выяснить, что страница собеседницы потерпевшей была взломана неизвестными лицами. Получив нужные данные, злоумышленники перевели все деньги со счетов на разовые виртуальные счета.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. За совершение этого преступления злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

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