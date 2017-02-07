Наследил. В Зауралье нашли преступника по отпечаткам обуви

Публикации за 07.02.17

В Каргапольском районе сотрудники полиции в буквальном смысле по горячим следам раскрыли кражу. Преступника выдали оставленные отпечатки обуви.

5 февраля около 16 часов по местному времени в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы села Сосновка, которая рассказала, что двумя часами ранее из ее дома был похищен мобильный телефон. Украл его неизвестный, вскрыв замок.

Приехавшие на место полицейские увидели следы, оставленные неизвестным. Они вели к соседним домам. Оперативник опросил сельчан и выяснил, кто приходил к ним в промежуток времени, когда была совершена кража. В круг подозреваемых попал 40-летний несудимый неработающий местный житель. В ходе проверки в его доме полицейскими была обнаружена обувь, совпадающая с отпечатками следов на месте происшествия. В совершении кражи мужчина признался, как и в том, что телефон успел продать.

По данному факту кражи было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье – до 6 лет лишение свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщают в пресс-службе УМВД России по региону.

Курган, Марина Шашкова

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