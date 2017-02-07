В Кургане пройдет прием для родителей будущих детсадовцев / О путевках и очередях расскажет Иван Сбродов

Публикации за 07.02.17

В общественной приемной администрации Кургана пройдет очередная встреча с горожанами. Консультация по вопросам обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях города пройдет 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, прием проведет заместитель директора департамента социальной политики, начальник управления образования Иван Сбродов.

Встреча с курганскими родителями продлится два часа, с 14:00 до 16:00.

Обратиться в общественную приемную можно по адресу: г. Курган, площадь имени Ленина, 1, кабинет №130А. Телефон для справок: 46-20-57.

Курган, Марина Шашкова

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