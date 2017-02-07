Претенденты на гранты главы Кургана приглашены в администрацию

Публикации за 07.02.17

Завтра, 8 февраля, в администрации Кургана пройдет консультация для соискателей грантов главы города. Претендентам на материальную поддержку расскажут, каковы условия предоставления грантов в 2017 году, и объяснят, какие документы нужно подготовить для участия в конкурсном отборе.

Напомним, прием заявок стартовал несколько дней назад и продлится до 21 февраля. В текущем году конкурсный отбор будет проводиться по шести номинациям: «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и граждан третьего возраста», «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов боевых действий», «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья», «Поддержка инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни», «Поддержка инициатив, направленных на развитие национальных культур» и «Поддержка инициатив, направленных на защиту окружающей среды».

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в департамента финансов и имущества администрации города Кургана.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

В Кургане продолжается борьба со стихийными рынками. 25 продавцов оштрафованы. / Экс-начальник юридического отдела курганского завода обвиняется в хищении имущества «Икара КЗТА». / К уборке дорог в Кургане предлагают привлекать осужденных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»