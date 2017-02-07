К уборке дорог в Кургане предлагают привлекать осужденных

Публикации за 07.02.17

Главными задачами Департамента развития городского хозяйства остаются уборка городских дорог, вывоз снега, очистка тротуаров и пешеходных зон. Об этом было сказано в ходе очередного аппаратного совещания, которое прошло в администрации города.

Накануне, отметим, в Кургане прошел очередной обильный снегопад, хотя дорожники до сих пор пытаются ликвидировать уже существующие сугробы. Так, по информации директора Департамента развития городского хозяйства Андрея Нелюбина, работы по уборке и вывозу снега в городе не прекращались все выходные. Только в ночь с 3 на 4 февраля на улицы Кургана было выведено 75 единиц техники. Основной акцент был сделан на расчистке пешеходных переходов и территорий возле остановок.

В ходе аппаратного совещания участники обсудили возможность привлечения к уборке дополнительных сил – лиц, осужденных к обязательным работам, и граждан, находящихся в колонии поселения. Как подчеркнул Андрей Нелюбин, с руководством МУП «Астра-М» и МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» данный вопрос уже отработан. В настоящее время, отмечают в пресс-службе муниципалитета, он прорабатывается с руководством УФСИН и Службой судебных приставов Курганской области.

Параллельно департамент жилищно-коммунального хозяйства контролирует работу управкомпаний по уборке придомовых территорий, очистке кровель от снежно-ледяных масс, вывозу ёлок с территорий контейнерных площадок. Вместе с работниками городской Административно-технической инспекции и Государственной жилищной инспекции сотрудники ведомства еженедельно обследуют состояние дворовых территорий. Так, в период с 23 по 31 января ДЖКХ организовал 19 внеплановых проверок в отношении ряда управкомпаний, по итогам которых УК были выданы 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. Если они не будут устранены в предписанный срок, управкомпании привлекут к административной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

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