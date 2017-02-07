Экс-начальник юридического отдела курганского завода обвиняется в хищении имущества «Икара КЗТА»

Публикации за 07.02.17

В Кургане прокуратурой в суд направлено уговное дело в отношении начальника юридического отдела ООО «Икар КЗТА», который обвиняется в хищении имущества завода на сумму более 1,5 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, в период с февраля по март 2016 года, действуя на основании доверенности конкурсного управляющего ООО «Икар КЗТА», юрист совершил присвоение и растрату вверенного ему имущества завода.

Он осуществил демонтаж металлолома, принадлежащего ООО «Икар КЗТА», а также похитил иное имущество предприятия. Похищенное он реализовал, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В общей сложности от действий обвиняемого предприятию причинен ущерб в сумму более 1,5 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

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