NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 07.02.17

Экс-начальник юридического отдела курганского завода обвиняется в хищении имущества «Икара КЗТА»

Экс-начальник юридического отдела курганского завода обвиняется в хищении имущества «Икара КЗТА»

В Кургане прокуратурой в суд направлено уговное дело в отношении начальника юридического отдела ООО «Икар КЗТА», который обвиняется в хищении имущества завода на сумму более 1,5 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, в период с февраля по март 2016 года, действуя на основании доверенности конкурсного управляющего ООО «Икар КЗТА», юрист совершил присвоение и растрату вверенного ему имущества завода.

Он осуществил демонтаж металлолома, принадлежащего ООО «Икар КЗТА», а также похитил иное имущество предприятия. Похищенное он реализовал, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В общей сложности от действий обвиняемого предприятию причинен ущерб в сумму более 1,5 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

К уборке дорог в Кургане предлагают привлекать осужденных. / Жительница Зауралья «подключила опции» за 2 млн рублей. / В Зауралье откроется «Площадь влюбленных».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter