В Кургане продолжается борьба со стихийными рынками / 25 продавцов оштрафованы

Публикации за 07.02.17

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана продолжает выявлять и пресекать несанкционированную торговлю промышленными товарами и продуктами животного происхождения (мясом, рыбой, яйцами, молочной продукцией). О проведенной работе в ходе аппаратного совещания в администрации рассказал директор ведомства Павел Комогоров.

По его словам, в настоящее время выявлено 12 основных мест несанкционированной торговли, которые прилегают к действующим торговым объектам. Это по два объекта на ул. Куйбышева (74 и 105), Карбышева (27 и 42), пр. Машиностроителей (1 и 2), Конституции (57 и 59) , а также по адресам Невежина, 13, бульвар Солнечный, 9, 3-ий микрорайон, д.30 и 2-ой микрорайон, д.10.

По данным на конец года, сообщают в пресс-службе муниципалитета, сотрудниками УМВД России по городу Кургану всего было выявлено 549 административных правонарушений по фактам несанкционированной уличной торговли; в 38 случаях нарушения были связаны с торговлей продуктами животного происхождения.

За 2016 год специалисты Департамента развития городского хозяйства составили на граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю, 72 протокола. В итоге 47 продавцам вынесены предупреждения, на 25 человек наложены штрафы за торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

Экс-начальник юридического отдела курганского завода обвиняется в хищении имущества «Икара КЗТА». / К уборке дорог в Кургане предлагают привлекать осужденных. / Жительница Зауралья «подключила опции» за 2 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»