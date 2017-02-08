В Кургане серийный нарушитель ПДД, по вине которого погибли люди, приговорен к 6 годам тюрьмы

Публикации за 08.02.17

В Кургане вынесен приговор 19-летнему местному жителю, который совершил ДТП со смертельным исходом. Молодой человек признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и причинение тяжкого вреда человеку».

Как было доказано в суде, 25 октября прошлого года в ночное время молодой человек, не имея прав управления автомобилем, на незарегистрированном BMW 318i ехал по улице Бажова. В районе дома №138А парень выехал на проезжую часть и, не убедившись перед началом разворота, что не создает опасности для движения другим участникам дорожного движения, приступил к выполнению маневра. При этом в этом месте разворот был запрещен. В то же время по встречке ехал автомобиль Ниссан. Столкновение было неизбежным.

В результате аварии двум пассажирам автомобиля BMW (молодым людям 1990 и 1992 годов рождения), были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Пассажир автомобиля Ниссан получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

К слову, 19-летний курганец ранее более 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, из них более 40 – за управление машиной без прав. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, а также иными механическими транспортными средствами, на срок 3 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, судом удовлетворены иски потерпевших на сумму более двух миллионов рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.02.17

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