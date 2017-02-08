В Кургане выявили незаконных «металлистов»

Публикации за 08.02.17

В Кургане подвели итоги оперативно-профилактической операции «Металл», которая проводилась на территории города с 1 по 3 февраля. В рамках мероприятия полицейские устанавливали лиц, занимающихся незаконной деятельностью по приему металла, выявляли нелегальные пункты приема, а также нарушения, связанные с оборотом металла в организациях, имеющих государственную лицензию.

Всего в ходе операции полицейские проверили 75 пунктов приема черного и цветного металлов. В итоге было изъято 12 единиц весового оборудования, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть из них – 16 протоколов – были составлены по статье «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии). Еще по шесть административных протоколов выписано приемщикам-нелегалам и предпринимателям, нарушающим правила обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения.

В УМВД России по Курганской области добавляют, что все административные материалы направлены на рассмотрение и принятия квалифицированного решения в мировой суд города Кургана.

Курган, Марина Шашкова

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