В Кургане объявлен конкурс на лучший детский сувенир

Публикации за 08.02.17

Администрация Кургана объявила о старте конкурса на разработку детского туристического сувенира. Конкурс организован в рамках муниципальной целевой программы «Любимый город». Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, основными целями его являются формирование туристической привлекательности города, сохранение и популяризация культурного наследия, народных и художественных промыслов, формирование образцов и идей сувенирной подарочной продукции для детей, отражающей культурные и исторические традиции Кургана и Зауралья.

Конкурс проводится по семи номинациям. Это: «Гастрономический сувенир»; «Сувенир-игрушка»; «Сувенир-игра»; «Сказочный сувенир»; «Исторический сувенир»; «Национальный колорит» и «Идея сувенира».

Отметим, что принять участие в нём могут студенты специализированных факультетов учебных заведений, дизайнеры, профессиональные и самодеятельные художники, творческие и авторские коллективы, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой и производством сувенирной продукции. Каждый претендент на победу может предоставить сувенир, созданный за последние два года (причем принимается до 10 единиц от каждого заявителя). Готовые образцы сувенирных и подарочных изделий должны быть размером не менее 3x3 см. Приветствуется оформление изделий в соответствующую упаковку.

С авторами лучших конкурсных работ будут заключены договоры на изготовление партии изделий для формирования «Городского Фонда изделий курганских мастеров», использования в презентационных мероприятиях и в качестве призового фонда городских и областных мероприятий. Кроме того, лучшие конкурсные работы могут быть заявлены к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир-2017».

Подведение итогов конкурса будет проходить с 10 по 20 мая 2017 года.

Места приема работ указаны на официальном сайте администрации города.

Фото: kurgan-city.ru

Курган, Марина Шашкова

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