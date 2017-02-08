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Курган

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Публикации за 08.02.17

Курганских перевозчиков научат помогать незрячим пассажирам

Курганских перевозчиков научат помогать незрячим пассажирам

Первый заместитель руководителя администрации города Андрей Жижин поставил задачу провести инструктажи для перевозчиков по вопросу оказания помощи незрячим людям, которые едут в общественном транспорте без сопровождения. Такое решение было принято на рабочем совещании, посвященном вопросу создания в Кургане «безбарьерной» среды.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, предложение было поддержано Курганской местной организацией Всероссийского общества слепых. Ее председатель Александр Мельников выразил готовность принять участие в этой работе.

Говоря об общих итогах 2016 года, замдиректора департамента развития городского хозяйства Дмитрий Панасевич отметил, то за этот период в Кругане было оборудовано 12 парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, на 17 пешеходных переходах установлены вместе с дорожными знаками таблички «слепые пешеходы», пять светофорных объектов оснащены звуковыми сигналами. Все проезжие части, дворы многоквартирных домов, пешеходные переходы, отремонтированные в 2016 году, были обеспечены «безбарьерной» средой для граждан с ограниченными физическими возможностями. В 2017 году указанные мероприятия будут продолжены.

Отдельно на заседании остановились на теме оснащения маршрутов общественного транспорта современными городскими автобусами. В прошлом году на маршрут вышли три таких автобуса, в ближайшее время будет куплено еще два. В планах на перспективу – адаптация инфраструктуры для низкопольных автобусов.

Курган, Марина Шашкова

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