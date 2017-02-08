Курганских перевозчиков научат помогать незрячим пассажирам

Публикации за 08.02.17

Первый заместитель руководителя администрации города Андрей Жижин поставил задачу провести инструктажи для перевозчиков по вопросу оказания помощи незрячим людям, которые едут в общественном транспорте без сопровождения. Такое решение было принято на рабочем совещании, посвященном вопросу создания в Кургане «безбарьерной» среды.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, предложение было поддержано Курганской местной организацией Всероссийского общества слепых. Ее председатель Александр Мельников выразил готовность принять участие в этой работе.

Говоря об общих итогах 2016 года, замдиректора департамента развития городского хозяйства Дмитрий Панасевич отметил, то за этот период в Кругане было оборудовано 12 парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, на 17 пешеходных переходах установлены вместе с дорожными знаками таблички «слепые пешеходы», пять светофорных объектов оснащены звуковыми сигналами. Все проезжие части, дворы многоквартирных домов, пешеходные переходы, отремонтированные в 2016 году, были обеспечены «безбарьерной» средой для граждан с ограниченными физическими возможностями. В 2017 году указанные мероприятия будут продолжены.

Отдельно на заседании остановились на теме оснащения маршрутов общественного транспорта современными городскими автобусами. В прошлом году на маршрут вышли три таких автобуса, в ближайшее время будет куплено еще два. В планах на перспективу – адаптация инфраструктуры для низкопольных автобусов.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 08.02.17

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