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Курган

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Публикации за 08.02.17

«Лыжня России» в Зауралье перенесена на месяц

«Лыжня России» в Зауралье перенесена на месяц

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая была запланирована на 11 февраля, переносится на 18 марта. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья со ссылкой на Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Как отмечает источник, место проведения и программа соревнований останется прежней. «Лыжня России» пройдет на лыжной базе «Велес» в селе Темляково Кетовского района. Все желающие могут принять участие в общем массовом забеге, который будет разбит на мужской и женский старты.

В основных стартах юноши и девушки до 18 лет включительно выйдут на дистанцию 5 км, а мужчины и женщины 19 лет и старше – на дистанцию 10 км. Пройдут и детские забеги для дошкольников до 7 лет. Традиционно, состоится и VIP-забег для официальных лиц.

Добавим, что ежегодно участие во всероссийской массовой лыжной гонке принимают более двух тысяч зауральцев.

Курган, Марина Шашкова

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