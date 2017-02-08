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Курган

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Публикации за 08.02.17

Жители Зауралья выставят оценки частным поликлиникам

Жители Зауралья выставят оценки частным поликлиникам

В 2017 году планируется провести независимую оценку качества услуг не только государственных, но и частных учреждений, которые участвуют в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и получающие финансирование из фонда ОМС. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

«В целом в системе обязательного медицинского страхования участвуют 80 организаций различных форм собственности. В 2016 году в проведении независимой оценки участвовали только 40 государственных медицинских организаций», – пояснила она.

В пресс-службе регионального кабмина отмечают, что поставить оценку качества услуг в медучреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения, можно уже сейчас. Соответствующий раздел действует на сайте департамента, а также на сайтах лечебных учреждений. Анкеты также можно будет заполнить непосредственно в поликлинике и стационаре.

Лариса Кокорина добавила, что по итогам обработки анкет будет составлен перечень мероприятий по устранению недочетов, выявленных в работе больниц региона.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 08.02.17

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