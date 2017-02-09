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Курган

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Публикации за 09.02.17

В Зауралье в детском саду температура воздуха не поднималась выше 12 градусов / Топлива не хватает

В Зауралье в детском саду температура воздуха не поднималась выше 12 градусов Топлива не хватает

В Каргапольском районе в ходе проверки законодательства о теплоснабжении в селе Сосновское прокуратура выявила серьезные нарушения. При проведении замеров в местном детском саду было установлено, что температура в помещениях составляет порядка 9-12 С°, а температура теплоносителя – 36 С°.

При замерах температуры в одной из квартир дома по улице Уральская, 7 установлено, что температура воздуха в жилой комнате составила 18 С°, в кухне – 16 С°, а батареи не нагреваются выше 38 С°. Аналогичные показатели и в других квартирах дома, где проводились замеры. Кроме того, в своих квартирах мерзли жители дома №6 по улице Центральной.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Каргапольского района внесены представления с требованием исправить ситуацию и принять меры к недопущению повторного нарушения прав граждан. Кроме того, в отношении директора ООО «ДорСтройТех», которое обслуживает местную котельную, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение нормативов обеспечения население коммунальными услугами». Главам Каргапольского района и Сосновского сельсовета прокурором объявлены предостережения в связи с недостаточными нормативным запасом топлива.

Курган, Марина Шашкова

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