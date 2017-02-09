В Зауралье замначальник межрайонной налоговой службы оштрафован на 5 тысяч рублей

Публикации за 09.02.17

В Курганской области по требованию прокурора привлечен к ответственности заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 4. Сотрудник ведомства оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Как показала проведенная в декабре 2016 года проверка, в нарушение требований закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заместитель начальника налоговой службы не обеспечил объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения одного из местных жителей, а потому не дал письменный ответ в 30-дневный срок.

В связи с допущенными нарушениями прокурор возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения Мировой судья судебного участка № 17 Мишкинского судебного района признал заместителя начальника налоговой службы виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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