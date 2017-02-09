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Курган

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Публикации за 09.02.17

В Зауралье возбуждено более 740 уголовных дел против должников

В Зауралье возбуждено более 740 уголовных дел против должников

В прошлом году судебные приставы Курганской области возбудили 744 уголовных дела в отношении должников. Большая часть – 694 – за злостное уклонение от уплаты алиментов. По преступлениям против правосудия возбуждено 45 уголовных дел, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности – пять, сообщают в пресс-службе УФССП региона.

Всего в 2016 году в работе у дознавателей структурных подразделений службы находилось 809 уголовных дел. 701 из них окончено, и 638 уже направлено в суд.

Как отмечают в ведомстве, наиболее значимой остается работа с должниками, уклоняющимися от уплаты задолженности по алиментам, не желающими содержать своих несовершеннолетних детей. Так, в 2017 году дознавателями службы совместно с судебными приставами-исполнителями будут изучены все находящиеся на принудительном исполнении свыше двух месяцев исполнительные производства о взыскании алиментных платежей. Цель – выявление в действиях должников административных правонарушений и последующего привлечения граждан, продолжающих уклоняться от уплаты задолженности, к уголовной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

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