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Курган

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Публикации за 09.02.17

В Зауралье ожидаются морозы до -41градусов

В Зауралье ожидаются морозы до -41градусов

С 9 по 11 февраля в Курганской области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами -36, -41 градусов по Цельсию. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, газоснабжения, техногенными пожарами и случаями обморожения людей.

Главное управление МЧС России по Курганской области настоятельно жителям по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, водителям автомобилей – от дальних и длительных поездок.

Отметим, что для оказания помощи участникам дорожного движения в Зауралье функционируют 45 стационарных пунктов обогрева, 45 пунктов питания, 40 пунктов заправки. В готовности находятся шесть мобильных пунктов обогрева и 14 мобильных пунктов заправки. В них граждане могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования..

В экстренной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «01» или «101» (с мобильного телефона).

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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