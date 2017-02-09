Федеральный центр выделит Зауралью более 35 млн рублей на установку пандусов

Публикации за 09.02.17

Около 35,6 млн рулей поступит в бюджет Курганской области в виде федеральной субсидии на обеспечение доступности социальных объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, соответствующие изменения в государственную программу Курганской области «Доступная среда для инвалидов» были внесены накануне на внеочередном заседании правительства Зауралья.

Планируется, что на полученные средства для маломобильных граждан адаптируют 71 приоритетный социальный объект в сферах труда и занятости, социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры, культуры и спорта. Часть денег направят на приобретение специального оборудования для учреждений, работающих по адаптивным программам, а также спортивного инвентаря.

Субсидию разделят между 17 муниципальными образованиями. Из областного бюджета на реализацию данных мероприятий в этом году будет предусмотрено 3,8 млн. рублей, более 2 млн. рублей – из бюджетов муниципальных образований.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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