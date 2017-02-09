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Курган

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Публикации за 09.02.17

В Зауралье осудили пятерых осужденных, пытавшихся сбежать из колонии / Впереди – 45 лет заключения на всех

В Зауралье осудили пятерых осужденных, пытавшихся сбежать из колонии Впереди – 45 лет заключения на всех

В Курганской области вынесен приговор в отношении пяти осужденных, пытавшихся совершить побег из исправительной колонии. Наказание они отбывали в ИК №6.

Как было доказано в суде, в начале апреля прошлого года мужчины пытались совершить побег из колонии. Сначала они взобрались на забор локального участка отряда №15, а после – перебрались на трубы теплотрассы, по которым прошли до забора промышленной зоны. Перебравшись через него, они попытались вывести из строя электрический щиток, но это у них не вышло.

Спустя несколько дней, в ночь с 17 на 18 апреля, они повторили попытку. Пройдя привычным путем до забора промышленной зоны исправительного учреждения, они подошли к контрольно-пропускному пункту. После один из заключенных подошел к входной двери и держал ее, пока двое других взобрались на крышу здания.

И вновь попытка не удалась: беглецы были обнаружены сотрудниками УФСИН России по Курганской области. На место происшествия прибыл отдел специального назначения УФСИН. Не желая сдаваться, один из осужденных кинул три кирпича в сторону оперуполномоченного штурмового отделения, после чего разбежался и попытался нанести ему удар связкой брусков, взятых на месте происшествия, от которого сотруднику УФСИН удалось увернуться.

В общей сложности судом виновным лицам определено наказание свыше 45 лет лишения свободы с учетом сроков наказаний, которые уже имелись у заключенных. Приговор в законную силу не вступил.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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