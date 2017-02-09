В Зауралье директора коллекторского агентства оштрафовали за коррупционное правонарушение

Публикации за 09.02.17

В Курганской области в законную силу вступило постановление суда о привлечении ООО «Центр возврата денег» к административной ответственности за совершение правонарушения коррупционной направленности. Руководитель фирмы своевременно не известил УМВД о приеме на работу бывшего полицейского.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, по итогам проведенной проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в организации ООО «Центр возврата денег» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Статья – «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего». Основанием для этого послужило то, что руководитель компании не передал в УМВД России по Курганской области информацию о принятии на работу бывшего сотрудника ведомства.

Мировой суд, рассмотрев заявление прокуратуры, назначил директору ООО «ЦВД» наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Решение было подтверждено и апелляционной инстанцией.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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