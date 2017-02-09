В выставке «Деловое Зауралье» примут участие более 50 бизнес-структур

Публикации за 09.02.17

3 и 4 марта в Кургане в спорткомплексе имени Горбенко пройдет выставка-ярмарка «Деловое Зауралье». Ожидается, что за два дня ее посетят 5000 человек, участие примут 50 бизнес-структур и 10 социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Цель выставки – представить вниманию участников и посетителей лучшие товары, инновационные разработки, новейшие технологии. Для бизнеса выставка является инструментом оценки конкурентной среды, возможностью установить контакты с потенциальными партнерами, а также получить обратную связь от потребителей.

Впервые в выставке-ярмарке примут участие неправительственные некоммерческие организации, которые презентуют социальные проекты, реализуемые в регионе.

Посетители выставки-ярмарки смогут принять участие в дискуссионных площадках, круглых столах, деловых играх, задать вопросы представителям власти, получить консультации специалистов разных отраслей и направлений бизнеса.

Развлекательная часть выставки включает в себя масштабную концертную программу, конкурсы, розыгрыши призов. В преддверии международного женского дня в рамках мероприятия пройдет церемония награждения «Женщина года».

К участию в выставке-ярмарке «Деловое Зауралье» приглашаются органы власти, бизнес-структуры, социально ориентированные некоммерческие организации, инициативные группы, реализующие социальные проекты.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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