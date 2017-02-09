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Курган

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Публикации за 09.02.17

«Цвет России» набирает обороты. Зауральцы борются за общественное признание

«Цвет России» набирает обороты. Зауральцы борются за общественное признание

30933 голоса оставили жители России и зарубежья за шесть дней, прошедшие со старта общественного проекта «Цвет России». К этому часу номинантов премии поддержали 9244 человека, которые голосуют за претендентов на победу через аккаунты в самых популярных социальных сетях.

По предварительным данным, ТОП-5 номинантов возглавляет Олег Южаков («Педагогика»), за него отдано более 1300 голосов. Талантливый 28-летний «айтишник» Евгений Кузнецов, закрывающий топ, удерживает крепкие позиции в номинации «Молодые профессионалы» с результатом в 865 голосов. Также в ТОП-5 номинантов попали журналист Марина Кирсанова, Центр дополнительного математического образования и тренер по спортивной акробатике Игорь Семенов.

Самыми популярными, согласно проведенному анализу, стали номинации «Новое поколение» (3493 голосов), «Молодые профессионалы» (3272 голосов), «Педагогика» (2770 голосов), «Культура» (2044 голосов) и «Гражданские инициативы» (1827 голосов).

Для справки: Региональная общественная премия «Цвет России» в этом году проводится в десятый раз. Организатор – редакция журнала «Очевидец». Одна из главных целей проекта – выявление граждан, наиболее ярко проявивших себя в течение года в деле служения общественным, политическим, государственным интересам региона и страны. В этом году проект поддержал губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Добавим, что всего в проекте представлена 21 номинация. В их числе: «Молодые профессионалы», «Промышленник года», «Люди земли», «Команда года», «Гражданский подвиг» и другие. На победу претендуют более 100 жителей региона, внесших вклад в развитие Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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