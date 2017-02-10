Без шума и агитации. В воскресенье в Зауралье выберут новых депутатов

Публикации за 10.02.17

12 февраля в Курганской области пройдут дополнительные выборы депутатов четырех сельсоветов. 48 кандидатов претендуют на 18 мест. Выборы пройдут в Шумихинском районе. Как было сказано накануне на заседании областной избирательной комиссии, причина проведения дополнительных выборов – досрочное прекращение полномочий ряда депутатов Галкинского, Прошкинского, Птичанского и Стариковского сельсоветов. В основном, это связано с декларационной кампанией: прежние народные избранники не предоставили или предоставили не в полной мере сведения о доходах.

Как отметила замепредседателя облизбиркома Елена Дружинина, из-за этого сельские думы остались в неправомочном составе. Ожидается, что допголосование ситуацию исправит. Для избирателей в общей сложности подготовили 2320 бюллетеней. Чтобы привлечь их к голосованию, в сельсоветы запланированы целые «гастрольные туры». Рядом с избирательными участками расположатся специалисты отдела социальной защиты населения, пенсионного фонда, врачи, которые будут проводить консультации. Кроме того, с концертными программами выступят коллективы домов культуры.

Что касается агитации, то ее практически не будет. Дружинина отметила, что финансовых документов о размере и оплате печатных площадей и эфирного времени в избирком не поступало, то есть агитацией в СМИ кандидаты не занимались.

Добавим, что в этом году в Курганской области также пройдут довыборы депутата Курганской областной Думы по Щучанскому району.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 09.02.17

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