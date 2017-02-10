Приплыли. Жителей Зауралья обяжут платить за благоустройство дворов / Но пока это можно сделать в рамках нацпрограммы

Публикации за 10.02.17

Уже в этом году в Курганской области начнется реализация нового нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Известно, что в общей сложности за год на него потратят 189 млн рублей. Как он будет исполняться, кому достанутся деньги, что можно на них сделать? До сих пор неясно. В этом вопросе попытались разобраться участники «круглого стола», прошедшего сегодня в Кургане.

Первое слово было взял директор департамента строительства региона Роман Ванюков. Он рассказал, что в рамках нацпроекта планируется благоустроить не только дворы, но также скверы, набережные и так далее – то есть места общего пребывания людей. Деньги на проект выделяются на условиях софинансирования. 92% – федеральная казна, 8% – бюджет области. Деньги делятся пропорционально: две трети – на дворы, треть – на благоустройство «общих» мест. Основной вопрос: как выбрать эти места. И четкого ответа на него нет. Общественники, департаменты, главы районов и городов, даже сами инициаторы проекта единороссы технологию пока не разработали. Как рассказал куратор проекта от партии «Единая Россия» Игорь Прозоров, однозначно то, что инициатива должна исходить от самих жителей, которые ждут перемен. Приоритет будет отдан тем проектам (заявкам), которые учитывают несколько нюансов. Например, в ближайшие после благоустройства двора годы здесь не будет проводиться капремонт (то есть эти работы к сегодняшнему дню уже должны быть выполнены), не запланирована замена коммуникаций, что сведет на нет все усилия по приведению дворов в порядок. Кроме того, нужно понимать, не ждет ли двор-заявитель благоустройство в рамках программы, реализуемой автодором, и так далее.

Председатель общественной палаты города Виктор Серков выдвинул предложение учитывать и вклад управкомпании в реализацию нацпроекта. По схеме софинансирования.УКшники с этим, конечно, соглашаться не спешат. Директор одной из таких компаний Константин Пчаков жалуется: денег катастрофически не хватает, и процент, предусмотренный на благоустройство дворов, низкий, так как слишком много других трат.

Между тем Совет ветеранов, который следит за всеми новшествами в законодательстве, уже готов вступить в нацпроект. Несмотря на то, что нет ясности, кому сдавать заявки, в какой форме и до какого числа, ветераны готовы благоустроить девять дворов, расположенных в квадрате улиц Советская – Ленина – Горького – Комсомольская (то есть в округе депутата Александра Мазеина, который и руководит Советом ветеранов). Активисты уже успели провести огромную работу, договорившись и с жителями, и с управкомпанией. Более того, отдали свои заявки во все возможные инстанции: в гордуму, в партию «Единая Россия», администрацию города. Авось кто-то заметит.

Член Общественной палаты Андрей Вагин не оставляет попыток разобраться в системе. «Как будет информироваться население обо всех этапах программы? В какой форме и куда подавать заявку? На сайте Минстроя опубликованы документы, но они непонятны для простых жителей!», – недоумевает общественник.

В котел с нерешенными вопросами подливает масла председатель Курганского регионального отделения Союза архитекторов России Дмитрий Ковалев, который говорит, что и в документах Минстроя есть погрешности в плане расхождения со строительными нормами, терминологии и так далее.

«Еще одним критерием должна стать событийность, – вдруг удивляет архитектор. – То есть, как в дальнейшем будет использоваться эта территория. Будут тут праздники двора, субботники и так далее. То есть еще один посыл программы – сдружить соседей».

Единоросс Игорь Прозоров предложение встречает с настороженностью. «Если вы готовы войти в рабочую группу и заниматься этим направлением, событийностью – пожалуйста. С этой точки зрения мы еще программу не рассматривали», – парирует куратор проекта.

Признается: работают над ним днем и ночью, сроки поджимают. Главная задача – эффективно освоить деньги в этом году, чтобы получать финансирование в дальнейшем. А проект, отметим, рассчитан на пять лет. Причем программа на 2017 год должна быть представлена уже к 15 марта (на 1 марта запланировано подписание соглашения с Минфином), а до 1 сентября – разработана на срок до 2022 года.

Совершенно вскользь проходит информация о том, что в этом году областная Дума должна принять закон, в соответствии с которым с 2022 года обязанность по содержанию и благоустройству дворовых территорий ляжет на плечи жильцов близлежащих домов. Поэтому гражданам нужно активно включаться в работу сейчас, чтобы сделать все за счет государства. Принять закон, отметил Прозоров, планируют уже в этом году. Вообще, тонкой нитью этот посыл проходит через все обсуждение: люди должны стать собственниками не только своих квартир, общего имущества (как приучали нас к этой мысли перед реализацией программы капремонта домов), но и дворовых территорий. Ну, на худой конец, не жители, а управкомпании. На счетах которых, вернемся, на это денег нет.

Кстати, о счетах. По прикидкам специалистов, деньги будут делиться по районам в зависимости от численности населения. Примерно по 150 рублей на жителя. То есть, если раскидать по дворам, суммы выйдут, мягко скажем, не впечатляющими. К слову, Курган и Шадринск могут рассчитывать на 90 и 25 млн рублей соответственно.

В целом, беседа вышла оживленной, но, на взгляд автора этих строк, не достаточно продуктивной. Вопросов меньше не стало. Как власть будет взаимодействовать с жителями? Когда будет разработана система предоставления заявок и требований к ним? Какие дворы благоустроят в этом году? Какая именно структура будет проводить отбор и, главное, проверять их соответствие всем требованиям и возможное участие в других программах? Четкого ответа не прозвучало. Дать его обещали чуть позже, где-то в апреле. Сейчас бы самим разобраться.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.02.17

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