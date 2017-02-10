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Курган

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Публикации за 10.02.17

В Кургане отменен карантин

В Кургане отменен карантин

В школах Кургана отменен карантин. К занятиям ученики приступят уже с понедельника, 13 февраля. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания Штаба при правительстве области по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.

Как сообщили представители Управления Роспотребнадзора региона, за шестую неделю года в Зауралье зарегистрировано 10265 случаев ОРВИ. Отмечаются темпы снижения заболеваемости во всех возрастных группах. Среди школьников заболеваемость снизилась на 57,4% по сравнению с пятой неделей.

Однако, отмечают в пресс-службе главы региона, несмотря на отмену карантина, продолжают действовать введенные ранее дополнительные противоэпидемические мероприятия: дезинфекционный и температурный режимы, «утренние фильтры». После возобновления учебного процесса и на весь период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, руководителям образовательных организаций по необходимости следует принимать решение о временном приостановлении посещения детьми класса, учреждения, группы детского сада при одновременном отсутствии в коллективе более 20% детей по причине заболеваемости.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.02.17

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