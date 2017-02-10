Владельцы квартир в жилкомплексе «Аврора» в Кургане скоро получат ключи

Публикации за 10.02.17

Администрация Кургана подписала документы на ввод в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Аврора», а также домов 1а и 1б в ЖК «Снегири». Об этом стало известно сегодня в ходе заседания рабочей группы в правительстве области.

Как было отмечено, сейчас осталось сдать в эксплуатацию приборы учета, наладить водоснабжение, а также подать отопление в квартиры домов 1а и 1б жилого комплекса «Снегири». Отопление на индивидуальные тепловые пункты, которые расположены в подвалах домов, подано.

«Определите график, чтобы в плановом порядке завершить запуск отопления, и жильцы могли приступить к обустройству своих квартир. С собственниками жилья необходимо заключить договоры на предоставление тепла. Дома сданы в эксплуатацию. Необходимо организовать работу по передаче собственникам ключей от квартир», – поручил вице-губернатор региона Виктор Сухнев.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что оставшиеся три дома в жилом комплексе «Снегири», а также ЖК «Апельсин» должны быть сданы до 1 марта.

Курган, Марина Шашкова

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