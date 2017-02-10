В Зауралье возьмутся за нравственность студентов-медиков

Публикации за 10.02.17

13 февраля в Курганском базовом медицинском колледже пройдет акция «Дороги, которые мы выбираем». Мероприятие направлено на содействие развитию у студентов нравственных качеств, воспитание бережного отношения к истории, культуре родного края, своей семье, а также подготовке ребят к социальной зрелости и самостоятельной профессиональной деятельности.

Организаторы конкурса утверждают, что участие в нем поможет направить творческий и интеллектуальный потенциал студентов на освоение новых форм поиска, научиться обработке и анализу информации, развить навыки эффективного сотрудничества в команде. Попробовать свои силы в мероприятии предложено и студентам, и сотрудникам колледжа.

Мероприятие проводится в форме конкурса, сообщают в департаменте здравоохранения региона. Участники его предоставят видеоролики по ряду номинаций. Среди них «Сердце свое отдаю людям» (видеоматериал о выдающихся людях Кургана и России в сфере медицины), «Мой учитель» (о преподавателях колледжа и людях, повлиявших на выбор профессии и гражданской позиции), «Моё будущее место работы» (о лечебных учреждениях Курганской области), «Мои первые шаги в профессию», «За здоровый образ жизни» (конкурсанты смогут посоревноваться в видеопрезентациях на тему физического, экологического, нравственного здоровья человека) и др.

Курган, Марина Шашкова

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