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Курган

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Публикации за 10.02.17

В Зауралье вырос размер пособий семьям с детьми

В Зауралье вырос размер пособий семьям с детьми

С 1 февраля размер государственных пособий зауральским семьям с детьми и будущим мамам проиндексирован 5,4%. Об этом сообщают в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования.

Таким образом, единовременное пособие при рождении ребенка с учётом «уральского» коэффициента составит 18 802,88 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) увеличится до 705,11 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком с 1 февраля 2017 года составит 3 525,54 рубля, за вторым и последующим детьми – 7 051,08 рублей.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, уволенным в периоды отпуска по уходу за ребенком или по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, а также бывшим предпринимателям, нотариусам, адвокатам и др. с 1 февраля составит 14 102,17 рублей.

Добавим, что 2016 году Курганским региональным отделением Фонда социального страхования РФ работающим зауральцам выплачено пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму более 2 млрд рублей.

Курган, Марина Шашкова

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