В Зауралье прошел финал чемпионата мира по мотогонкам на льду

Публикации за 13.02.17

Игорь Кононов стал победителем четвертого этапа второго финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017. Соревнования прошли под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM) Шадринске на стадионе «Торпедо» 10-11 февраля. Кубок победителю вручил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Как отметил глава Зауралья, организаторы и участники соревнований устроили настоящий праздник для истинных любителей спидвея.

«Соревнования прошли на самом высоком организационном уровне. Мы сделали заявку на следующий год на проведение командного чемпионата мира. Надеемся, что спортивное руководство нашу заявку примет, и жители города Шадринска, нашего родного Зауралья, Уральского федерального округа будут свидетелями командного чемпионата мира. Мы сделаем все, чтобы Шадринск стал победителем в конкурсе за место проведения командного чемпионата мира», – отметил глава Зауралья.

Как отмечают в прессм-слежбе регионального кабмина, все основные награды остались в России. Так, кубок за второе место достался зауральцу Дмитрию Колтакову. Бронзовым призером стал Дмитрий Хомицевич.

Участие во втором раунде личного чемпионата мира по мотогонкам на льду приняли 16 сильнейших гонщиков планеты из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и России. Россию представили пять гонщиков: действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич, Дмитрий Колтаков, Данил Иванов, Игорь Кононов и дебютант Динар Валеев. Австрию – Франц Цорн и Харальд Симон. Германию – Гюнтер Бауэр, Макс Нидермайер и Ханс Вебер. Чехию – Ян Клатовски. Честь Швеции защищали Ове Ледстрем, Джимми Олсен и Стефан Свенсон вместе со своим сыном Никласом.

Впервые мировой чемпионат принял город с населением 76 тысяч человек. Основными причинами, по которым Шадринск был выбран местом проведения гонок, стали полувековой опыт шадринской школы спидвея и опыт проведения общероссийских первенств и чемпионатов.

Добавим, что чемпионат мира Ice Speedway Gladiators Astana Expo 2017 предусматривает пять этапов. Он завершится 2 апреля в Нидерландах.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

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