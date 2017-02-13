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Курган

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Публикации за 13.02.17

Зауралье ожидают 12 избирательных кампаний

Зауралье ожидают 12 избирательных кампаний

В 2017 году в Курганской области пройдет 12 избирательных кампаний: будет замещено 36 депутатских мандатов, избрано два главы поселения на прямых выборах, 51 глава поселения и два главы района. Об этом рассказал губернатор региона в ходе заседания Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по Челябинской и Курганской областям.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, полномочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Холманских, председательствующий на заседании, отметил, что на территории Челябинской и Курганской области сосредоточено более 36% избирателей УФО и около 3% избирателей РФ. Поэтому партии нужно сосредоточиться на решении проблем, существующих в этих субъектах, а также исполнении наказов избирателей. Еще одно приоритетное направление работы – укрепление муниципальной власти в кадровом и экономическом отношении.

Как было отмечено, первостепенной задачей на 2017 год, параллельно с реализацией новых партийных проектов, является усиление работы проектов «Управдом» и «Народный контроль». Кроме того, большое внимание будет уделено проектам «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Детский спорт».

Курган, Марина Шашкова

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