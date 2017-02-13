В Зауралье пройдет «горячая линия» нуждающихся в отдыхе

Публикации за 13.02.17

Жителям Курганской области расскажут, как получить путевки в санатории и технические средства реабилитации. Тематическая «горячая линия» пройдет завтра, 14 февраля.

Организатором телефонного консультирования выступает Курганское региональное отделение Фонда социального страхования. Источник отмечает, что темой общения с зауральцами станут вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, а также возможность получения компенсации за самостоятельно приобретённые реабилитационные средства.

Специалисты отделения Фонда ответят на все интересующие вопросы по телефонам «горячей» линии: 8(3522) 419-319, 8 (965) 863-01-16, посредством видеосвязи скайп – rofss45, а также на личном приёме в кабинете №103 по адресу г.Курган, ул. Кравченко, 55.

Добавим, что «горячая линия» будет работать с 11:00 до 14:00.

Курган, Марина Шашкова

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