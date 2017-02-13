Зауральцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Публикации за 13.02.17

В День всех влюбленных, 14 февраля, в ТРЦ «РИО» в Кургане пройдет акция «Узнать о здоровье за 15 минут». Жители региона смогут узнать свой ВИЧ-статус.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Курганской области, специалисты Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД приглашают всех жителей региона получить консультацию по профилактике инфекции и пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Также врачи напоминают, что от заражения ВИЧ-инфекцией защитить себя и близких можно, придерживаясь в отношениях семейных ценностей, а также сохраняя верность своему партнеру.

Добавим, что акция пройдет с 16 до 17 часов.

Курган. Другие новости 13.02.17

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