В 2016 году в Зауралье зарегистрировано почти 2800 случаев нападения животных на людей

Публикации за 13.02.17

В 2016 году от нападений животных в Курганской области пострадали 2797 человек. Это меньше, чем в 2015 году на 6,6%. Однако эпизоотическая ситуация по бешенству животных в регионе остается напряженной.

Как сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в прошлом году на 45% снизился показатель пострадавших от укусов дикими животными (с 77 человек до 42).

Все пострадавшие своевременная получили антирабическую помощь. Профилактические антирабические прививки назначались всем пострадавшим от укусов или ослюнения животными, но 21,3% (597 человек) отказались от вакцинации, еще 14% (395 человек) самовольно прекратили курс начатых прививок. Лица, пострадавшие от укусов или ослюнения больным животным или подозрительным на бешенство, получили антирабическое лечение в полном объеме.

Добавим, что в 2016 году наличие вируса бешенства подтверждено у 13 животных (10 из них – лисы, три – енотовидные собаки) из 52 обследованных. Случаи бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных не регистрировались.

В течение года карантин по бешенству животных объявлялся в 19 населенных пунктах 12 районов области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.02.17

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