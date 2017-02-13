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Курган

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Публикации за 13.02.17

Пьяный зауралец отрезал руку парализованной матери / Женщина скончалась

Пьяный зауралец отрезал руку парализованной матери Женщина скончалась

В Курганской области будут судить мужчину, который совершил убийство с особой жестокостью. Жертвой страшного преступления стала мать обвиняемого. Как рассказали сегодня корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в ходе расследования было установлено, что в сентябре 2016 года мужчина, будучи нетрезвым, начал издеваться над матерью, высказывая ей насмешки из-за того, что женщина уже долгое время парализована и не может самостоятельно себя обслуживать. Вспыхнула ссора.

Тогда мужчина взял нож и практически отчленил руку своей престарелой матери, находящейся в беспомощном состоянии, чем причинил ей особые мучения и страдания. Смерть потерпевшей наступила от обширной резанной раны, осложнившейся массивной кровопотерей, уточняют в прокуратуре.

В ходе следствия причастность обвиняемого к совершению указанного преступления установлена достоверно, в отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.02.17

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