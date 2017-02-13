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Курган

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Публикации за 13.02.17

В Зауралье обнаружили место забоя сибирской косули / Подозреваемые – жители Свердловской области

В Зауралье обнаружили место забоя сибирской косули Подозреваемые – жители Свердловской области

Ночью 9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Шадринскому району поступило сообщение от егеря о том, что по автодороге Екатеринбург – Курган в сторону города Шадринска движется автомобиль с гражданами, предположительно осуществлявшими незаконную охоту на территории Канашинского охотугодья.

Скоре автомобиль был остановлен нарядом ДПС ОМВД России по Шадринскому. В нем находились трое жителей Свердловской области. В ходе осмотра в багажнике полицейские обнаружили зарегистрированное гладкоствольное ружье в разобранном виде, патроны, картечь, а также нож и металлический крюк со следами шерсти животного. Для выяснения всех обстоятельств охотники были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, утром в ходе проверки Канашинского охотугодья на 204 км автодороги Екатеринбург – Курган сотрудники полиции обнаружили место забоя, а также два мешка с мясом, предположительно, сибирской косули.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На основании собранных с места происшествия вещественных доказательств было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

В настоящее время продолжается комплекс мероприятий по установлению причастности к совершению этого преступления троих жителей Свердловской области.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Курганской области

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.02.17

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