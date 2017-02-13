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Курган

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Публикации за 13.02.17

Жительница Кургана задержана с героином

Жительница Кургана задержана с героином

В Кургане наркополицейские изъяли героин в крупном размере. 26-летняя неработающая ранее несудимая жительница города была задержана вечером 9 февраля на улице Гагарина.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, при себе у женщины оказалось три свертка с героином массой 0,97 грамма. После полицейские отправились к женщине домой, где в ходе обыска обнаружили еще 12 свертков с таким же наркотиком. Расфасованное незаконное вещество общей массой 19,05 грамма находилось в дамской сумочке в кошельке. Как пояснила задержанная, наркотики она хранила для личного употребления.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации. Максимальное наказание по ней – от 3 до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Курганской области

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.02.17

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