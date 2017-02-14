В Кургане открывается чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы»

Публикации за 14.02.17

Сегодня в 14-00 в ТРЦ «Гипер Сити» пройдет торжественное открытие II Регионального чемпионата профессионального мастерства среди студентов и школьников «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Он продлится до 17 февраля. Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, главная цель соревнований – повышение престижа рабочих профессий. Помимо развлекательного центра, площадками конкура станут образовательные учреждения Кургана и Шадринска. Всего ожидается участие около 160 молодых профессионалов Курганской, Калужской, Самарской, Челябинской областей и Краснодарского края.

Программа состязаний включает состязания по 18 компетенциям. Лучших будут выбирать в самых разных сферах – от токарных работ и хлебопечения до дошкольного образования, физической культуры и спорта. Школьники будут соревноваться по четырем компетенциям по стандартам JuniorSkills: «робототехника», «прототипирование», «инженерный дизайн CAD», «сетевое и системное администрирование».

Добавим, что для участников и гостей чемпионата пройдет обширная деловая и досуговая программы: конкурсы, выставки, мастер-классы, «круглые столы», профессиональное консультирование. Площадки конкурса, презентационные мастер-классы и выставки проектов смогут посетить и зауральские школьники.

Курган, Марина Шашкова

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