В Кургане озадачились летним отдыхом детей

Публикации за 14.02.17

Как сделать летние каникулы не только интересными, но и полезными для здоровья детей, обсуждали накануне участники «делового понедельника» – еженедельного рабочего совещания, которое провел глава Кургана Сергей Руденко. Участие в совещании приняли директора отраслевых департаментов администрации города.

По словам директора департамента социальной политики Игоря Постовалова, подготовка к летней оздоровительной кампании идет полным ходом. Уже разработан примерный график проведения всех смен в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей. Определен список школ, где пройдет Единый государственный экзамен, в этих учебных заведениях пришкольные лагеря организованы не будут (это школы № 5, 9, 12, 22, 31, 32, 48). В планах также организация таких форм отдыха, как походы и палаточные лагеря.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, уже 10 марта планируется провести совещание с начальниками лагерей с дневным пребыванием, где среди прочих будут рассматриваться кадровые, методические вопросы и другие.

По итогам совещания Сергей Руденко поставил перед присутствующими задачу – осуществлять подготовку в соответствии с разработанными графиками проведения смен. Особое внимание поручил обратить организации полноценного питания и транспортировки детей и обеспечению безопасности детского отдыха.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

В Кургане открывается чемпионат профмастерства «Молодые профессионалы». / Жительница Кургана задержана с героином. / В Зауралье обнаружили место забоя сибирской косули. Подозреваемые – жители Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»