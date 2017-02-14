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Курган

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Публикации за 14.02.17

Зауральцев приглашают пройти бесплатное анонимное обследование

Зауральцев приглашают пройти бесплатное анонимное обследование

Областная информационно-профилактическая акция «Здоровая молодежь – наше будущее!» пройдет в Зауралье с 13 по 28 февраля. В ее рамках запланированы лекции и круглые столы по профилактике инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, желающие могут пройти анонимное и бесплатное обследование.

Так, сообщают в департаменте здравоохранения региона, 14 февраля с 16.00 до 17.00 часов в ТРЦ «РИО» состоится акция «Здоровая молодежь – наше будущее!». Зауральцы смогут пройти тестирование на ВИЧ, получить консультацию специалистов и информационные материалы.

17 февраля с 13.00 до 17.00 часов состоится «горячая линия» для населения города Шадринска. Телефон «горячей линии»: (35253) 5-20-29. В этот же день с 14.00 до 15.00 часов в ТРЦ «РИО» в Кургане граждане смогут получить консультацию специалистов и информационные материалы.

18 февраля с 9.00 до 12.00 часов состоится «горячая линия» для населения Курганской области по вопросам инфекций, передающихся половым путем. Телефон:(3522) 44-73-61.

18 февраля с 9.00 до 12.00 часов в Курганском областном кожно-венерологическом диспансере и в поликлиническом отделении Шадринска состоится анонимное бесплатное обследование и консультация врача по инфекциям, передаваемым половым путем. Получить ответ специалиста Курганского областного кожно-венерологического диспансера на интересующий вопрос возможно и в разделе «Обратная связь» официального сайта диспансера.

В акции «Здоровая молодежь – наше будущее!» принимают участие и центральные районные больницы. Так, в Целинной ЦРБ организована работа «горячей линии». Позвонив по телефону (35241) 2-19-14, зауральцы смогут проконсультироваться у специалиста – венеролога, получить необходимые рекомендации. Целью акции является профилактика и снижение уровня заболеваний, передаваемых половым путем и сохранение репродуктивного здоровья молодежи.

Курган, Марина Шашкова

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