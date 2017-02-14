В правительстве Зауралья одобрили дефицитный бюджет

Публикации за 14.02.17

Накануне, 13 февраля, в ходе внеочередного заседания члены правительства Курганской области одобрили изменения, вносимые в главный финансовый документ. Как пояснила начальник Финуправления Зауралья Елена Лукашук, изменениями уточняются объемы финансовой помощи бюджету области из федерального бюджета. Кроме того, перераспределены ассигнования по отдельным направлениям расходов.

В связи с этим, отмечают в пресс-службе губернатора области, меняются основные характеристики бюджета. Так, доходы региональной казны ожидаются в сумме 36 млрд. рублей (увеличение на 330 млн. руб.), расходы – 39 млрд. 446 млн. рублей (увеличение на 647 млн. рублей). Дефицит бюджета составит 3 млрд. 445 млн. рублей. При этом безвозмездные поступления в бюджет области увеличиваются на 1 млрд. 330 млн. рублей.

Принимая доклад Елены Лукашук, первый заместитель губернатора Виктор Сухнев поручил всем органам исполнительной власти эффективно использовать доведенные до них бюджетные средства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

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