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Курган

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Публикации за 14.02.17

В правительстве Зауралья одобрили дефицитный бюджет

В правительстве Зауралья одобрили дефицитный бюджет

Накануне, 13 февраля, в ходе внеочередного заседания члены правительства Курганской области одобрили изменения, вносимые в главный финансовый документ. Как пояснила начальник Финуправления Зауралья Елена Лукашук, изменениями уточняются объемы финансовой помощи бюджету области из федерального бюджета. Кроме того, перераспределены ассигнования по отдельным направлениям расходов.

В связи с этим, отмечают в пресс-службе губернатора области, меняются основные характеристики бюджета. Так, доходы региональной казны ожидаются в сумме 36 млрд. рублей (увеличение на 330 млн. руб.), расходы – 39 млрд. 446 млн. рублей (увеличение на 647 млн. рублей). Дефицит бюджета составит 3 млрд. 445 млн. рублей. При этом безвозмездные поступления в бюджет области увеличиваются на 1 млрд. 330 млн. рублей.

Принимая доклад Елены Лукашук, первый заместитель губернатора Виктор Сухнев поручил всем органам исполнительной власти эффективно использовать доведенные до них бюджетные средства.

Курган, Марина Шашкова

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