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Курган

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Публикации за 14.02.17

В Зауралье в МФЦ будут предоставлять новые услуги

В Зауралье в МФЦ будут предоставлять новые услуги

В Курганской области планируют расширить перечень услуг в сфере занятости населения, предоставляемых через Многофункциональный центр. Об этом накануне в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

Он отметил, что в настоящее время переведены в электронный вид 13 из 16 услуг, оказываемых Главным управлением по труду и занятости населения и подведомственными ему центрами занятости. Восемь из них можно получить не только через портал госуслуг, но и через МФЦ. Это: содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе сотрудников, организация проведения оплачиваемых общественных работ, организация трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет и другие. В ближайшее время к ним добавятся: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; психологическая поддержка безработных граждан. Также прорабатывается вопрос о предоставлении через МФЦ еще четырех услуг.

В пресс-службе главы региона отмечают, на официальном сайте ведомства создан специальный тематический раздел, размещены перечень госуслуг, доступных в электронной форме, и баннер Единого портала госуслуг. В управлении и центрах занятости также размещены баннеры и информационные стенды по данной тематике. Кроме того, в здании Главного управления по труду и занятости населения для всех желающих создана открытая точка доступа в сеть Интернет и предоставлена возможность для регистрации на портале госуслуг.

Добавим, что по итогам мониторинга уровень удовлетворенности зауральцев услугами в сфере содействия занятости в 2016 году составил 97%.

Курган, Марина Шашкова

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